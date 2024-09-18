В Екатеринбурге сорвали "контрабанду" сигарет из Китая

Гражданина Китая задержали в аэропорту Екатеринбурга с 4380 сигаретами

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан гражданин Китая, который пытался провести 4380 сигарет через "зелёный коридор". В его чемодане обнаружили 20 блоков и 11 пачек сигарет, произведённых в Китае.

Фото: commons.wikimedia.org by Michaelversatile, CC BY 3.0

Задержанный 52-летний продавец обуви из крупного торгового центра признался, что не знал о существующих ограничениях на ввоз табачных изделий и не предполагал, что сигареты нужно декларировать. Он пояснил, что привёз сигареты для друзей и для собственного потребления, сообщает "Царьград".

Согласно действующим правилам, в Россию можно ввезти без декларации не более 10 пачек сигарет (200 штук), однако приезжий превысил эту норму в 22 раза. Таможенные службы изъяли у него все сигареты, за исключением разрешённых 200 штук. Теперь гражданину КНР грозит административное наказание в виде штрафа.

Уточнения

Сигаре́та (фр. cigarette — небольшая сигара) — курительное табачное изделие в виде бумажной трубки, внутри которой находится специальный сигаретный табак. Могут быть с фильтром или без него.



Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.



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