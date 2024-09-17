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Подросток забрызгал газовым баллончиком девочек в Новосибирске

Подросток забрызгал газовым баллончиком девочек в Новосибирске
1:01
Происшествия

В Новосибирске вырос настоящий националист. Подросток одел маску персонажа из фильма "Шрек", запасся газовым баллончиком и отправился снимать видео, "которое взорвет соцсети" на детскую площадку.

Подросток забрызгал газовым баллончиком девочек в Новосибирске
Фото: commons.wikimedia.org by Дементьева Роман, CC BY-SA 4.0

Мальчик напал на девочек, предположительно детей мигрантов. Он начал брызгать в них из баллончика, записывая это на камеру. Позднее видео появилось в соцсетях и все таки начало набирать просмотры.

Еще бы! Автор ролика злобно подписал публикацию: "Тяжело дышать одним воздухом с представителями другой национальности", сообщает Om1 Новосибирск.

Видео явно не понравилось местным активистам, которые смогли определить местоположение случившегося и даже личность автора ролика. Им оказался парень 2010 года рождения.

Насколько пострадали девочки, и потребовалась ли им помощь медиков, неизвестно. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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