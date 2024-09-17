Вор ограбил жителей Владивостока на 4,5 млн рублей за 9 месяцев

Во Владивостоке вор 9 месяцев грабил гаражи во Владивостоке

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во Владивостоке серийный грабитель "обносил" гаражи на протяжении девяти месяцев. В общей сложности он украл 4,5 миллиона рублей.

Фото: Flickr by Joe Gratz, PDM

Суд вынес мужчине приговор — лишение свободы в колонии строгого режима сроком в семь лет, пишет "Восток Медиа".

Преступник с мая 2022 года по январь 2023-го совершил 20 краж. Он "выносил" из гаражей покрышки, инструменты, велосипеды и другие вещи.

Расследование по факту краж началось после многочисленных обращений пострадавших жителей. Когда вора все же поймали, он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа , а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.



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