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Агент ГУР Украины готовил теракт в Свердловской области

В Свердловской области задержан диверсант, готовивший теракт
0:48
Происшествия

Агент военной разведки Украины готовил теракт в Свердловской области. ФСБ задержали его во время того, когда он закладывал взрывчатку.

В Свердловской области задержан диверсант, готовивший теракт
Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha, CC BY-SA 3.0

40-летний диверсант готовил теракт против руководителя оборонного предприятия, сообщает "Царьград".

Агент Главного управления разведки минобороны Украины оказался гражданином России, членом запрещённой в РФ националистической террористической организации.

Когда он закладывал самодельное взрывное устройство в тайник, его поймали. Агент начал оказывать сопротивление, его при задержали устранили.

На месте нашли самодельное взрывное устройство, пистолет Макарова, мобильник, по которому диверсант созванивался с украинскими кураторами.

Уточнения

9-мм пистоле́т Мака́рова (ПМ, Индекс ГРАУ — 56-А-125) — советский самозарядный пистолет, разработанный советским конструктором Николаем Фёдоровичем Макаровым в 1948 году. 

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. ъ

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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