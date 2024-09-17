Агент ГУР Украины готовил теракт в Свердловской области

Агент военной разведки Украины готовил теракт в Свердловской области. ФСБ задержали его во время того, когда он закладывал взрывчатку.
40-летний диверсант готовил теракт против руководителя оборонного предприятия, сообщает "Царьград".
Агент Главного управления разведки минобороны Украины оказался гражданином России, членом запрещённой в РФ националистической террористической организации.
Когда он закладывал самодельное взрывное устройство в тайник, его поймали. Агент начал оказывать сопротивление, его при задержали устранили.
На месте нашли самодельное взрывное устройство, пистолет Макарова, мобильник, по которому диверсант созванивался с украинскими кураторами.
9-мм пистоле́т Мака́рова (ПМ, Индекс ГРАУ — 56-А-125) — советский самозарядный пистолет, разработанный советским конструктором Николаем Фёдоровичем Макаровым в 1948 году.
Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. ъ
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