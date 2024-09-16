Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд запретил ограничивать максимальный срок отключения горячего водоснабжения
Каким критериям должен соответствовать пятизвёздочный отель
От какого спиртного у водителя дольше всего будет запах алкоголя
Washington Post: армия Украины истощена и не может "воевать вечно"
The Conversation: Британские острова находились в тропиках 26 млн лет назад
Дюков хочет продолжить возглавлять РФС
Онколог: температура и усталость могут сигнализировать о раке
"Спартак" из-за автогола сыграл вничью с махачкалинским "Динамо"
Клиент Utair два года пользовался бесплатными перелётами, обманывая авиакомпанию

Напавшему на одноклассников школьнику из Челябинска не грозит судимость

Юрист Хаминский: напавшему на одноклассников в Челябинске школьнику не грозит уголовное наказание
2:01
Происшествия

16 сентября 13-летний школьник напал на собственных одноклассников в Челябинске. Юрист сообщил, какое наказание может ждать несовершеннолетнего.

Юрист Хаминский: напавшему на одноклассников в Челябинске школьнику не грозит уголовное наказание
Фото: archive.org by Сергей Алексеев, CC BY-SA 3.0

Не так давно стало известно, что 13-летний школьник напал с ударным ручным инструментом на одноклассников в одном из городов Российской Федерации — Челябинске. Как сообщается, помимо молотка он взял с собой нож, ручное короткоствольное стрелковое оружие. Уже известно, что от его действий пострадали трое детей.

О будущем несовершеннолетнего решил высказаться юрист Александр Хаминский. По его словам, уголовное законодательство РФ подразумевает наступление уголовной ответственности с 16 лет. Он также добавил, что в связи с осуществлением некоторых преступлений можно привлечь и граждан от 14 лет. Юрист напомнил, что совершившему преступление мальчику было только 13 лет. В связи с этим его никаким образом не смогут привлечь к уголовной ответственности, информирует Общественная Служба Новостей.

Александр Хаминский акцентировал внимание на том, что сам факт получения образования в коррекционной школе даёт понять, что у него имеются некоторые проблемы с воспитанием, а также с развитием. Согласно всей этой информации, можно сделать вывод, что, вероятнее всего, ученику придётся ходить в образовательную организацию для несовершеннолетних с девиантным поведением СУВУЗТ.

До того как будет принято решение о месте дальнейшего пребывания этого школьника, он будет располагаться в одном из центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, юрист подчеркнул, что избежать гражданской ответственности не получится. Родители несовершеннолетнего будут обязаны возместить ущерб, который принёс их сын одноклассникам и учителям, их собственности.

Уточнения

Челя́бинск () — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.

Уголовная ответственность — один из видов юридической ответственности, основным содержанием которого выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением им преступления.

Гражда́нско-правовая отве́тственность — последствия, возникающие на основании гражданского правонарушения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Иноходец" ("Орион"). Российский беспилотный летательный аппарат работает по технике НАТО Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Не "Геранью" единой: Запад разузнал, что Россия уже год производит ударные дроны с дальностью полёта 1500 км
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Последние материалы
Washington Post: армия Украины истощена и не может "воевать вечно"
Юрист Хаминский: напавшему на одноклассников в Челябинске школьнику не грозит уголовное наказание
The Conversation: Британские острова находились в тропиках 26 млн лет назад
Дюков хочет продолжить возглавлять РФС
Онколог: температура и усталость могут сигнализировать о раке
"Спартак" из-за автогола сыграл вничью с махачкалинским "Динамо"
Клиент Utair два года пользовался бесплатными перелётами, обманывая авиакомпанию
Диспорт или ботокс: что выбрать для идеальной кожи
В Пермском крае осудят 25-летнюю девушку за ложный донос об изнасиловании
Рецепт вкуснейшего сырного салата с огурцами, помидорами и болгарскими перцами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.