Напавшему на одноклассников школьнику из Челябинска не грозит судимость

Юрист Хаминский: напавшему на одноклассников в Челябинске школьнику не грозит уголовное наказание

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16 сентября 13-летний школьник напал на собственных одноклассников в Челябинске. Юрист сообщил, какое наказание может ждать несовершеннолетнего.

Фото: archive.org by Сергей Алексеев, CC BY-SA 3.0

Не так давно стало известно, что 13-летний школьник напал с ударным ручным инструментом на одноклассников в одном из городов Российской Федерации — Челябинске. Как сообщается, помимо молотка он взял с собой нож, ручное короткоствольное стрелковое оружие. Уже известно, что от его действий пострадали трое детей.

О будущем несовершеннолетнего решил высказаться юрист Александр Хаминский. По его словам, уголовное законодательство РФ подразумевает наступление уголовной ответственности с 16 лет. Он также добавил, что в связи с осуществлением некоторых преступлений можно привлечь и граждан от 14 лет. Юрист напомнил, что совершившему преступление мальчику было только 13 лет. В связи с этим его никаким образом не смогут привлечь к уголовной ответственности, информирует Общественная Служба Новостей.

Александр Хаминский акцентировал внимание на том, что сам факт получения образования в коррекционной школе даёт понять, что у него имеются некоторые проблемы с воспитанием, а также с развитием. Согласно всей этой информации, можно сделать вывод, что, вероятнее всего, ученику придётся ходить в образовательную организацию для несовершеннолетних с девиантным поведением СУВУЗТ.

До того как будет принято решение о месте дальнейшего пребывания этого школьника, он будет располагаться в одном из центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, юрист подчеркнул, что избежать гражданской ответственности не получится. Родители несовершеннолетнего будут обязаны возместить ущерб, который принёс их сын одноклассникам и учителям, их собственности.

Уточнения

Челя́бинск () — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.



Уголовная ответственность — один из видов юридической ответственности, основным содержанием которого выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением им преступления.



Гражда́нско-правовая отве́тственность — последствия, возникающие на основании гражданского правонарушения.



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