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В Прикамье осудят девушку за заведомо ложный донос о совершении лицом тяжкого преступления

В Пермском крае осудят 25-летнюю девушку за ложный донос об изнасиловании
Происшествия

В Пермском крае намерены осудить 25-летнюю девушку за то, что она написала ложный донос об осуществлении гражданином тяжкого преступления. Как сообщается, она обвинила незнакомца в изнасиловании.

В Пермском крае осудят 25-летнюю девушку за ложный донос об изнасиловании
Фото: defenseimagery.mil by SSGT FERNANDO SERNA, PDM

Следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю окончили предварительное расследование, которое может осуществляться в форме дознания либо же предварительного следствия, в отношении девушки. Как отмечается, в последний весенний месяц текущего года она возвратилась домой после того, как довольно долго время употребляла содержащие спирт напитки в жилом помещении незнакомца. Ради того, чтобы оправдать собственное поведение в глазах проживающего с ней человека, девушка заявила, что тот самый незнакомец насильно удерживал её у себя дома. Более того, она обвинила его в изнасиловании.

Как информирует properm.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Пермскому краю, позже гражданка пошла в полицию и подала на мужчину заявление. Однако полицейские узнали о её вранье. Теперь на неё завели уголовное дело.

Уточнения

Пермь (МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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