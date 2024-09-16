Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с мобильными тарифами

Телефонные мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом выгодных тарифов связи

Появилась очередная мошенническая схема обмана абонентов сотой связи. Как сообщается, теперь злоумышленники звонят своим жертвам и предлагают изменить текущий тариф на "тайный", подразумевающий огромные скидки.

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Мошеннические схемы с каждым днём видоизменяются и начинают носить всё более страшные последствия для обманутых. Как сообщает "Царьград" со ссылкой на РИА Новости, которое процитировало информацию от пресс-службы "Билайн", мошенники теперь звонят людям и от имени оказывающей услуги связи организации предлагают изменить текущий тариф на некий "тайный", который предполагает огромного размера скидки. Однако не всё так просто. Чтобы заполучить привлёкшую внимание скидку, необходимо внести собственные денежные средства, чтобы якобы предоставить компании гарантию.

Например, пользователю сотовой связи вполне могли предложить поменять план подписки на тот, где он сможет получить аж 50% скидки. Предполагалось, что льгота должна была продлеваться каждые два месяца. Все последующие обсуждения осуществлялись в кроссплатформенном мессенджере Telegram. После предложенного сроком на два месяца аванса пользователь оператора мобильной связи перевёл денежные средства. Однако тариф не был изменён. Обманутый попробовал вновь выйти на связь с собеседником, но в ответ получил, что тот пребывает в отпуске. Позже чат подвергся удалению.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



Оператор может означать: Оператор связи — предприятие по предоставлению услуг связи



Телефонное мошенничество (англ. vishing, от voice phishing) — один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную коммуникацию.



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