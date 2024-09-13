В Екатеринбурге у блогерши Улановой арестовали Range Rover

В Екатеринбурге приставы забрали Range Rover блогерши Улановой, обвиняемой в мошенничестве

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Екатерину Уланову обвиняют в мошенничестве. Стало известно, что к ней домой нагрянули приставы и арестовали Range Rover.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как сообщается, 13 сентября к Улановой пришли осуществляющие принудительное исполнение судебных решений государственные служащие. Известно, что в этот день приставы произвели арест полноразмерного внедорожника премиум-класса Range Rover, который выпускает британская автомобильная компания Land Rover. Всё происходило в одном из крупнейших городов России — Екатеринбурге, сообщает "Царьград".

Некоторые пользователи соцсетей ликуют, что у обманщицы изъяли собственность, а также они благодарят приставов.

Что касается комментариев по поводу произошедшего от блогерши, то на данный момент времени они отсутствуют. Однако, как она отметила, день был начат не самым лучшим образом.

Екатерине Улановой предъявлено обвинение за то, что она кинула заказчиков, которые перевели ей денежные средства за товар. Отмечается, что продукция так и не была отправлена. В суд на девушку обратились на сегодняшний день уже свыше полтысячи человек.

Уточнения

Land Rover Range Rover — полноразмерный внедорожник премиум-класса, выпускаемый компанией Land Rover.



Пристав — название должностного лица в системе управления государством.



Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии.



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