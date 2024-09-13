Уральца с ВИЧ объявили дезертиром и отправили на СВО

Депутат ГД Иванов: уральца с ВИЧ обвинили в оставлении воинской части и отправили на СВО

2:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два года назад мужчина был мобилизован, но в скором времени его отпустили домой из-за болезни ВИЧ. Однако в его адрес поступило обвинение в дезертирстве, после чего уральца отправили на специальную военную операцию.

Фото: Flickr by Marines, PDM

Как сообщается, мужчину, у которого обнаружили такой вирус, проникающий в человеческий организм, воздействующий на иммунную систему, постепенно разрушая её, как ВИЧ, обвинили в дезертирстве. Гражданин, проживающий в одном из субъектов Российской Федерации — Свердловской области, был мобилизован ещё два года назад. Однако в скором времени он предоставил справку о наличии болезни, после чего он вернулся домой и два года ни от кого не прятался. Не так давно его жизнь кардинально изменилась, поскольку отныне его обвиняют в самовольном оставлении места военной службы. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на государственного деятеля Максима Иванова, который является депутатом Государственной думы РФ.

Как сообщается, в 2022 году его пребывание в воинской части продолжалось лишь одни сутки. По истечении дня он предоставил документ о наличии болезни. По приезде домой через два года он получил извещение о том, что самовольно покинул военную часть, и по этой причине он не получит оплату труда, с помощью которой военнослужащие, как правило, получают компенсацию за участие в вооружённых силах. В материале акцентирует внимание на том, что мужчина в целом не получал какие-либо выплаты, которые предполагаются для военных.

В тот момент, когда он явился в военкомат для выяснения обстоятельств, был направлен на медицинский осмотр. Оттуда его сразу же отправили на спецоперацию.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что теперь велика вероятность, что необходимое лечение мужчина не получит. Более того, житель Свердловской области, вполне вероятно, заразит кого-то на территории боевых действий в случае ранения. Максим Иванов пребывает в замешательстве. Он не понимает, где денежные средства, которые, как заявлялось, платили мужчине и как, будучи дезертиром, он работал на гражданке.

Уточнения

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири.



Максим Иванов (Иванов, Максим Евгеньевич) (род. 1987) — депутат Государственной Думы VIII созыва.



Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя.



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