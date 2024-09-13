В Большом Карагае стаи волков держат в страхе местных жителей — почему хищников не отстреливают?

В Тюменской области стаи волков терроризируют местных жителей

3:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Волки уничтожают домашний скот и держат в страхе жителей деревни Большой Карагай Вагайского района Тюменской области. Каждый день растущая популяция хищников наносит селянам немалые убытки. Граждане боятся, что вскоре добычей для волков станут они сами и их дети. В чём причина нашествия диких животных, tmn. aif.ru рассказал тюменский зоолог Сергей Баянов.

Фото: flickr.com by dalliedee, CC BY 2.0

"Боимся выйти из дома"

Жители деревни жалуются, что волки выходят из леса целыми стаями по 5-7 голов и ведут себя в населённом пункте как хозяева, не боясь ни людей, ни машин. То и дело люди обнаруживают растерзанных домашних животных — количество жертв серых хищников уже перевалило за 20. Граждане боятся ходить на работу и отпускать детей в школу и на прогулку.

"На дворе 21-й век, а мы боимся выйти из дома. Повсюду шныряют волки, а нам нужно ходить на работу, детям — на учебу. Как их отпускать куда-то одних, когда вокруг такая опасность? Ладно мы, взрослые, можем хоть как-то отбиться, а как будут себя защищать испуганные ребятишки? Скоро будем передвигаться по деревне с вилами или огнём, чтобы хоть как-то отпугнуть этих агрессивных родственников собак", — делится одна из жительниц.

На волчий "беспредел" жалуются и другие жители Вагайского района, например, в деревне Абаул. Население сетует на бездействие местных властей, которые запрещают отлавливать и убивать волков. Увеличивающаяся популяция волков вскоре перейдёт с животных на людей, выразила тревогу одна из жительниц.

В региональном Госохотдепартаменте рассказали, что знают о проблеме и ищут основания для разрешения на регулирование численности хищников в регионе.

"Просто так не выходят"

Местные жители предполагают, что из-за рекордного паводка на реке Иртыш волки лишились привычных источников пищи и вынуждены искать еду в деревнях.

Зоолог Сергей Баянов уверен, что страх перед людьми не станет препятствием для волков в поиске пропитания.

"Волки очень территориальные животные. Как правило, просто так к людям они не выходят. Однако если на их участке закончилась потенциальная кормовая база, например, косули или зайцы, которые очень часто гибнут из-за больших притоков воды в лесах, они пойдут исследовать другую землю, чтобы прокормить себя и своих детёнышей", — объяснил он.

Эксперт отметил, что поведение хищников объясняется в том числе наступлением осени: волкам нужно наедать жировую прослойку к зиме и обучать охоте потомство. Баянов допустил, что животные в случае нехватки пищи вскоре могут начать нападать на людей, особенно гуляющих по одному.

Корнем проблемы он назвал дефицит грамотных специалистов. Баянов напомнил, что в советское время охотоведы регулировали численность волков с помощью ограниченного отстрела, однако потом эту практику запретили, из-за чего популяция хищников в Вагайском районе стала бесконтрольно разрастаться.

"В структурах, которые регулируют этот вопрос, сейчас нехватка биологов. Там сидят люди, которые не понимают сути процессов, они решают административные вопросы, не видя реальной угрозы для людей от голодных волчьих стай", — рассказал собеседник.

Баянов посоветовал местным жителям защищаться от нападения волков вилами, лопатами, а также электрошокерами, перцовыми баллончиками и звуковыми отпугивателями. По словам эксперта, оглушив таким образом зверя, нужно сразу уносить ноги подальше от опасного места.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).



Большой Карагай (тат. Карагай) — село в Вагайском районе Тюменской области, административный центр сельского поселения Карагайское.



Нападе́ние — выступление против кого- или чего-нибудь с целью сокрушить (нанести поражение), уничтожить или нанести ущерб.

