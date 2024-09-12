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Умер хоккейный тренер Григорий Савельев, на которого напали в свердловской больнице после операции

Заслуженный тренер РСФСР Григорий Савельев умер после нападения в свердловской больнице
1:39
Происшествия

Заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев впал в кому после того, как его ударили по голове. Роковой удар сделал находившийся с ним в одной палате пациент, которого раздражал громкий храп.

Заслуженный тренер РСФСР Григорий Савельев умер после нападения в свердловской больнице
Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, PDM

В свердловском медицинском учреждении скончался 79-летний Григорий Савельев. Стало известно, что причиной тому стал удар соседа по палате. Как сообщает "Царьград", о произошедшем уведомил в социальной сети "ВКонтакте" российский хоккеист, защитник Никита Щитов, который выступал в качестве капитана в составе ХК "Сочи".

Внёсший большой вклад в историю Серовского хоккея тренер умер утром 12 сентября. Ему так и не удалось выйти из этого состояния полной утраты сознания.

Кроме того, Никита Щитов информировал о том, что вся собранная денежная сумма, которая подразумевалась на лечение тренера, будет отдана его семье на организацию похорон.

Несчастный случай произошёл в конце прошлого месяца в медицинском учреждении в городе областного подчинения на севере Свердловской области Российской Федерации — Серове. Григорий Савельев пережил операцию. В последнюю ночь находящемуся с ним в одной палате пациенту не понравился храп тренера. В связи с этим он взял табурет и напал на Григория Савельева. После того как тренер впал в кому, сотрудники учреждения не смогли вернуть его к жизни. К слову, напавший мужчина имеет судимость.

Уточнения

Ко́ма (от др.-греч. κῶμα «глубокий сон») — жизнеугрожающее состояние между жизнью и смертью, характеризующееся резким ослаблением или отсутствием реакции на внешние раздражения, угасанием рефлексов до полного их исчезновения, нарушением глубины и частоты дыхания, изменением сосудистого тонуса, учащением или замедлением пульса, нарушением температурной регуляции.

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири.

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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