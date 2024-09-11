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В Перми завели уголовное дело по двум статьям УК после обрушения дома

После обрушения дома в Свердловском районе Перми возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
1:24
Происшествия

В Свердловском районе Перми произошел инцидент с частичным разрушением конструкций в многоквартирном доме. Утром 11 сентября в здании, расположенном по адресу Клары Цеткин, 13, обвалились перегородки между подвальным помещением и первым этажом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом инциденте пишет properm. ru.

После обрушения дома в Свердловском районе Перми возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Фото: panoramio. com by phshatiy, CC BY-SA 3.0

Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на происшествие. Следственный комитет инициировал проверку по двум статьям Уголовного кодекса РФ: халатность и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Сотрудники территориального следственного отдела проводят тщательный осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за содержание здания, а также контролирующих органов. Результаты проверки находятся под пристальным вниманием руководства ведомства.

Стоит отметить, что пятиэтажное кирпичное здание, в котором расположено общежитие, было возведено более полувека назад — в 1967 году. Жители неоднократно выражали обеспокоенность состоянием дома, указывая на бездействие местных властей и управляющей компании.

Уточнения

Уголо́вный ко́декс Росси́йской Федера́ции (УК РФ) — основной источник уголовного права и единственный нормативный акт, устанавливающий преступность и наказуемость деяний на территории Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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