Мужчина совершил насильственные действия над малолетним ребенком после знакомства в игре Roblox

В Екатеринбурге мужчина надругался над ребенком после знакомства в игре

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Взрослый мужчина познакомился с малолетним ребенком в игре Roblox и совершил надругательство над ним. Об этом ужасном деле сообщает издание tagilcity. ru.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

По информации, 37-летний мужчина познакомился с ребенком в компьютерной игре, а после назначил ему встречу в одном из местных ТЦ.

Во время встречи преступник узнал, что квартира мальчика свободна и предложил прейти к нему в гости. Дома он совершил насильственные действия над подростком.

Ребенок не рассказал о случившемся родителям. Мать ребенка узнала о ситуации из переписки между сыном и мужчиной, после чего обратилась в полицию. Педофила нашли по номеру телефона. Вину в преступлении он признал, против него возбуждено уголовной дело.

Следственный комитет России своих комментариев по ситуации не давал.

Уточнения

Roblox — игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры, охватывающие широкий спектр жанров/

