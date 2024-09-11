Мужчина совершил насильственные действия над малолетним ребенком после знакомства в игре Roblox

Взрослый мужчина познакомился с малолетним ребенком в игре Roblox и совершил надругательство над ним. Об этом ужасном деле сообщает издание tagilcity. ru.
По информации, 37-летний мужчина познакомился с ребенком в компьютерной игре, а после назначил ему встречу в одном из местных ТЦ.
Во время встречи преступник узнал, что квартира мальчика свободна и предложил прейти к нему в гости. Дома он совершил насильственные действия над подростком.
Ребенок не рассказал о случившемся родителям. Мать ребенка узнала о ситуации из переписки между сыном и мужчиной, после чего обратилась в полицию. Педофила нашли по номеру телефона. Вину в преступлении он признал, против него возбуждено уголовной дело.
Следственный комитет России своих комментариев по ситуации не давал.
Roblox — игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры, охватывающие широкий спектр жанров/
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