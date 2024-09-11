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Детонация в столице Урала: диверсанты заложили бобму с часовым механизмом

При взрыве в Екатеринбурге использовалась бомба с часовым механизмом
1:25
Происшествия

В Екатеринбурге произошло чрезвычайное происшествие, вызванное срабатыванием самодельного взрывного устройства с временным механизмом. Согласно информации, полученной от конфиденциального источника в правоохранительных органах, злоумышленники, установившие данное устройство, успели покинуть место преступления до прибытия сотрудников спецслужб. Об этом сообщает Царьград.

При взрыве в Екатеринбурге использовалась бомба с часовым механизмом
Фото: flickr.com by Andy Dunaway, PDM

Инсайдер сообщил, что неизвестные лица разместили в указанном районе некое устройство, которое сдетонировало в заранее запрограммированное время. К моменту прибытия оперативных групп на место происшествия, виновники инцидента уже скрылись. В настоящее время ведется активный поиск лиц, причастных к данному преступлению.

Инцидент произошел в предрассветные часы в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. В результате взрыва пострадал один человек, также повреждения получили три припаркованных поблизости транспортных средства.

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего. Ведется сбор улик и опрос возможных свидетелей для установления всех деталей этого тревожного события.

По последним данным, некоторые СМИ стали распространять информацию о проводимых учениях, однако комментариев от правоохранительных органов не поступало. 

Уточнения

Диве́рсия (от лат. diversio — «расхождение, разнообразие») — скрытные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) или отдельных людей — диверса́нтов — по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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