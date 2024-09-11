С мемориала "Крымской весны" исчезли мраморные плиты с именами героев: разбор ситуаций продолжается

Согласно распространённой информации союза "Отцов Крыма", с мемориала, посвящённого памяти полков и воинов, связанных с Крымской весной, пропали мраморные плиты. Об этом сообщает издание argumenti. ru.
Андрей Прокудин-Елецкий сообщил, что 9 сентября сотрудники полиции были вызваны на адрес "Русская слободка" в Бахчисарае, где располагался мемориал.
В ходе разбирательства правоохранительные органы выявили местного жителя, который решил перенести плиты к себе. Он утверждал, что таким образом намеревался защитить их от возможного вандализма.
Прокудин-Елецкий заявил, что даёт ровно три дня для возвращения плит на прежнее место. Он пообещал разобраться с лицами, причастными к этому преступлению.
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