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Автоподставщик заработал больше 1,5 млн рублей во Владивостоке

Мошенник заработал около 1,5 млн рублей на 14 автоподставах во Владивостоке
1:13
Происшествия

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов произвели задержание мужчины, который с июня 2022 года по ноябрь 2023 года намерено создал 14 дорожно-транспортных происшествий с целью незаконного обогащения через страховые компании. Таким образом, он получил больше 1,5 млн рублей.

Мошенник заработал около 1,5 млн рублей на 14 автоподставах во Владивостоке
Фото: Flickr by Shuets Udono, CC BY-SA 2.0

Стало известно, что проживающий во Владивостоке гражданин продолжительное время инсценировал ДТП и делал из себя жертву, дабы заполучить от финансовых организаций, занимающихся заключением договоров, которые защищают заказчика от различного рода рисков, денежные средства.

Как сообщает vostokmedia.com, мошенник намеревался заполучить ещё 130 тысяч рублей. Однако в итоге ему не удалось сделать это. В ходе уголовного дела полиция ввела запрет на право распоряжения транспортным средством, которое в общей сумме составляло 9 штук и стоило более чем 5 миллионов рублей.

На сегодняшний день известно, что автоподставщик возместил лишь малую часть ущерба — 1 миллион рублей.

Уточнения

Автоподста́ва — практика провокации дорожно-транспортных происшествий с целью вымогательства денег с водителя. Автомобиль-мишень, который должен принять на себя удар, обычно старый автомобиль бизнес-класса. Кроме него в подставном ДТП могут быть и другие участники. Существуют и пешеходные автоподставы.

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Страховая компания — исторически определённая общественная форма функционирования страхового фонда, представляет собой обособленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их обслуживание.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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