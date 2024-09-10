Браконьеры выловили рыбы в Ростовской области на 7,5 млн рублей

В Ростовской области задержали двух браконьеров с уловом на 7,5 млн рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области браконьеры выловили рыбы на 7,5 млн рублей. По пути домой их задержали сотрудники правоохранительных органов. Теперь им грозит девять лет в исправительном учреждении.

Фото: Flickr by Nikolaj Potanin, CC BY-SA 2.0

Стало известно, что два гражданина незаконно занимались ловлей рыбы в одном из субъектов Российской Федерации — Ростовской области. В тот день они ушли с большим уловом, который, как оказалось потом, составлял около полутора тонн рыбы. Они положили свою добычу в машину и поехали домой. Однако, к великому сожалению для мужчин, рыбу так и не довезли.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УФСБ, по пути домой их приостановили сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что у мужчин в автомобиле находится рыба, поимка которой запрещена на законодательном уровне.

На данный момент продолжается разбирательство по данному делу. В случае признания вины мужчин могут посадить в исправительное учреждение на срок в девять лет за добычу редких видов водных биоресурсов.

Уточнения

Браконье́рство (от фр. braconnier — «браконьер»; первоначально — «псовый охотник»), арх. хищничество — определяют как незаконную охоту, отлов или добычу диких животных, рыбы, морепродуктов или растений, обычно связанные с правами на землю. Браконьерство представляет собой серьёзную угрозу для многочисленных диких организмов во всём мире и является важной причиной утраты биоразнообразия.



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