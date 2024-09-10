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Один рабочий погиб и трое ранены при взрыве на заводе в Свердловской области

На заводе "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле погиб рабочий, ещё три человека получили травмы
1:04
Происшествия

Стало известно, что на заводе "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. Трое граждан получили ранения, один скончался.

На заводе "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле погиб рабочий, ещё три человека получили травмы
Фото: DVIDS by Petty Officer 1st Class James Foehl, PDM

Несчастный случай произошёл в производственно-металлургической компании, которая входит в группу предприятий "Евраз Груп" и производит металлопрокат для железнодорожного транспорта. Находится комбинат в Среднем Урале, в городе областного значения в Свердловской области России — Нижнем Тагиле. Как сообщает "Царьград" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ, сотрудники работали с газораспределительной станцией для доменной печи. Внезапно произошёл какой-то хлопок. В итоге трое работников получили ожоги, а один скончался в возрасте 45 лет.

Известно, что уже возбудили уголовное дело по статье 143 УК. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Как отмечается, в деле задействована и прокуратура.

Уточнения

Ни́жний Таги́л — город областного значения в Свердловской области России, второй по численности населения город в области после Екатеринбурга. Административный центр Горнозаводского управленческого округа. Крупный промышленный центр Урала.

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Административный центр — город Екатеринбург.

EVRAZ Group — международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира — в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности Евраз. Компания входит в ведущий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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