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Спасатели полностью потушили крупный пожар на Уралмаше

Спасатели локализовали крупный пожар на Уралмаше в Екатеринбурге
1:10
Происшествия

Охвативший более тысячи квадратных метров пожар на Уралмаше в Екатеринбурге был потушен. Пришлось задействовать авиацию.

Спасатели локализовали крупный пожар на Уралмаше в Екатеринбурге
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, CC BY-SA 4.0

Стало известно, что спасателям удалось локализовать большой пожар на машиностроительном предприятии в Екатеринбурге ПАО "Уралмашзавод". Сообщается, что площадь возгорания пришлась на 1200 квадратных метров. К действиям, направленным на ликвидацию горения и создание условий для предотвращения его вторичного самопроизвольного возникновения, пришлось привлечь авиацию. Как сообщает "Царьград" со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области, за помощью обратились к одному из самых массовых двухдвигательных многофункциональных вертолётов в мире — Ми-8.

Большой пожар произошёл рано утром на улице Коммунистической, которая находится в жилом районе "Уралмаш" Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. Как отмечается, со временем он охватил столько территории, что чёрный столб дыма был виден гражданам, проживающим в иных районах данного российского города.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. Крупнейший политический, экономический, административный, культурный и научно-образовательный центр Урала.

ПАО «Уралмашзавод» (ранее — Уральский завод тяжёлого машиностроения, УЗТМ) — машиностроительное предприятие в Екатеринбурге. Производитель оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, энергетики.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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