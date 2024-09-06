В Ростовской области пассажира сняли с поезда за мат на весь вагон

В Ростовской области пассажира сняли с поезда за разборки с нецензурными криками

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На железнодорожной станции в Ростовской области работники правоохранительных органов задержали гражданина из Брянска за мат и крик на весь вагон. Как сообщается, у него уже есть судимость.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Стало известно, что 6 сентября железнодорожные служащие поезда "Анапа — Смоленск" обратились к работникам правоохранительных органов по причине неспокойного мужчины, находящегося в одном из вагонов. Произошло всё на станции в городе в Ростовской области Российской Федерации Миллерово. Как оказалось, проблема была в 47-летнем брянце. Он громко кричал, его речь была наполнена обсценной лексикой. Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на УТ МВД России по СКФО, на просьбы прекратить вести себя неподобающим образом в ответ не следовала никакая реакция. В итоге полиция произвела задержания мужчины.

Как позже было выяснено, у гражданина уже есть судимость. Привлекался он и к административной ответственности. После произошедшего в поезде его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, подразумевающее нарушение общественного порядка, которое выражается в явном неуважении к обществу. Он может быть арестован на пять суток либо будет обязан выплатить от 500 до 1000 рублей.

Уточнения

Росто́вская о́бласть — субъект Российской Федерации на юге европейской части России, входит в состав Южного федерального округа.



Брянск — город областного значения в России, административный центр Брянской области Российской Федерации. Образует муниципальное образование город Брянск со статусом городского округа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.