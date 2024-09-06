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В Екатеринбурге начался суд над заведующей садиком, в который ходил Далер

В Екатеринбурге начали судить экс-заведующую детсада, куда ходил убитый шестилетний Далер
1:43
Происшествия

В Екатеринбурге начали суд над бывшей и.о.заведующей детского сада, который когда-то посещал Далер. Осуществляющий правосудие орган государственной власти обвиняет женщину в халатности, которая стала причиной гибели несовершеннолетнего.

В Екатеринбурге начали судить экс-заведующую детсада, куда ходил убитый шестилетний Далер
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, CC BY-SA 4.0

День назад было начато дело опекунши Далера. Следствие информировало, что женщина была осведомлена о том, что несовершеннолетнего избивают. Более того, следы от побоев были замечены ещё два года назад. Однако обвиняемая не придала этому никакого значения и не стала сообщать об этом в органы. В отчётности она указывала, что с Далеров всё в порядке и никаких травм не было обнаружено. Помимо этого, она утаила, что в зимой 2022 года несовершеннолетний перестал ходить в детсад, а в начале осени того же года и вовсе не посещал заведение, сообщает "Царьград" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

Халатность женщины привела к тому, что сотрудники правоохранительных органов были в неведении и не могли должным образом и заблаговременно принять меры в отношении приёмной семьи мальчика.

На данный момент женщину обвиняют в убийстве ребёнка. Она сама сообщила сотрудникам правоохранительных органов о пропаже несовершеннолетнего почти год назад. Поиски продолжались три дня, после чего Далер был обнаружен мёртвым в гараже, который принадлежал семье бывшей заведующей детсада. В тот момент, когда его нашли, специалисты сообщили, что он был мёртв уже как полгода.

 

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. Крупнейший политический, экономический, административный, культурный и научно-образовательный центр Урала. "Третья столица" России.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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