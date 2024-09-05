Торговый центр опечатали в Кемерове: жители обеспокоены

В Кемерове посреди дня опечатали торговый центр "Рио". Местные жители забили тревогу по этому поводу.
Очевидцы в соцсети написали, что в Рудничном районе города возле здания находилась скорая помощь и столпился народ. К публикации были прикреплены соответствующие фотографии, пишет Сiбдепо.
Сейчас "Рио" не опечатан", сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией. Дело в том, что в здании центра проводили проверку после того, как туда поступил тревожный звонок.
Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа). В состав района (округа) не входит. Тридцать первый по численности населения город в стране и восьмой по численности населения город в Сибири.
Город областного подчинения, образует Кемеровский городской округ.
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За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.