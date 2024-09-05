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Мужчины изнасиловали женщину с инвалидностью в Тюмени

Женщина с инвалидностью оказалась жертвой насильников в Тюмени
1:17
Происшествия

Двое мужчин изнасиловали женщину с ограниченными возможностями здоровья в Тюмени. Она имеет инвалидность третей степени.

Женщина с инвалидностью оказалась жертвой насильников в Тюмени
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

Страшная ситуация произошла в 2022 году, но о приговоре стало известно только сейчас. 25 августа 2022 года один из мужчин привез девушку к другу в одно из СНТ. Он сразу сказал, что они будут "отдыхать". Женщина слишком поздно поняла, что она в опасности. Через некоторое время мужчины, которые выпили алкогольные напитки, избили и изнасиловали девушку. После этого она сбежала, спрятавшись в бане на соседнем участке.

Утром ее нашел сосед. Он же вызвал скорую помощь и полицейских. Оказалось, что мужчины сломали ей ребро, пишет Megatyumen.ru.

"Суд приговорил Дениса М. к 5,5 года колонии строго режима и взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Андрей А. проведет в колонии 4,5 года и выплатит пострадавшей 500 тысяч рублей", — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень.
Население города — 861 098 (2024) человек, четвёртый по населению город Сибири, восемнадцатый по численности населения город России.
Первый русский город в Сибири. Носит почётное звание «Город трудовой доблести».

Инвали́дность (от лат. invalidus  «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества. Нарушения — это проблемы, возникающие в функциях или структурах организма; ограничения активности — это трудности, испытываемые человеком в выполнении каких-либо заданий или действий; в то время как ограничения участия — это проблемы, испытываемые человеком при вовлечении в жизненные ситуации: это определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Инвалидность является оспариваемой концепцией, имеющей разные значения в разных сообществах.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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