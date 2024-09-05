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Медсестра допустила на рейс школьного автобуса пьяного водителя в Удмуртии

Пьяный водитель автобуса вез школьников в Удмуртии
Происшествия

В Удмуртии медсестра без предварительного осмотра подписала путевой лист водителю школьного автобуса, попавшемуся за рулем в нетрезвом состоянии. Суд оштрафовал ее за это на 32 тысячи рублей, сообщает udm-info.ru.

Пьяный водитель автобуса вез школьников в Удмуртии
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 3.0

Медсестра давно знала этого водителя и, по ее словам, не подразумевала, что он может работать пьяным. Поэтому дала ему допуск. Когда мужчина отправился на школьный маршрут, его остановили сотрудники ГИБДД. Они установили, что водитель не трезвый, за это ему выписали административный штраф.

Медсестра же признала свою вину. Ее наказали штрафом в размере 32 тысячи рублей.

Уточнения

Удму́ртия или Удму́ртская Респу́блика (удм. Удмурт Элькун), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Граничит на западе и севере с Кировской областью, на востоке — с Пермским краем, на юге — с Татарстаном, на юго-востоке — с Башкортостаном. Столица — город Ижевск.
Образована как Удмуртская (до 1931 года — Вотская) автономная область 4 ноября 1920 года. 28 декабря 1934 года преобразована в Удмуртскую Автономную Социалистическую Советскую Республику. 20 сентября 1990 года Верховный совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Удмуртской Республики. С 11 октября 1991 года — Удмуртская Республика.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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