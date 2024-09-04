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Полиция раскрыла наркосеть в Крыму

16-летний парень прошёл курс наркоторговли и вместе с другом стал закладчиком
1:13
Происшествия

Крымский следственный отдел на транспорте обнаружил, что в конце весны 2024 года 16-летний парень, получив от неустановленного лица в социальной сети предложение заработать, решил принять участие в распространении наркотических препаратов в Крыму.

16-летний парень прошёл курс наркоторговли и вместе с другом стал закладчиком
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Стало известно, что в конце весны 2024 года несовершеннолетний начал распространять в Симферополе наркотики. Как отмечает argumenti.ru, парень дистанционно прошёл обучающие уроки. Таким образом, его проверили на уровень конспирации и то, как он умеет устраивать тайники. На счёт подростка зачислялись денежные суммы за выполнение поставленных задач.

Для поддержания секретности несовершеннолетний вовлёк своего приятеля, который на три года старше его. Он осуществлял слежку за окружающей обстановкой во время обустройства тайников.

В итоге работники правоохранительных органов разоблачили преступников и произвели задержание. В этот момент у подельников было обнаружено при себе почти два десятка упаковок с наркотическим веществом.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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