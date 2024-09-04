Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марчуков об отставке Кулебы: оскорбления в адрес Польши были последней каплей
Гладкие губы без усилий: секрет отшелушивающей маски
Тренер сборной Нидерландов недоволен переходом Бергвейна в саудовский клуб
Российские компании отказывают кандидатам из-за возраста
Исследование выявило тысячи скрытых структур ДНК, влияющих на экспрессию генов
"Врата в ад" в Сибири стремительно расширяются
Секрет идеальной кожи: почему без пилинга не обойтись
Как сделать картофельное пюре вкусным и нежным
ВСУ бросили польских наёмников под Покровском одних

Стали известны подробности смерти пассажирки самолёта Smartavia, летевшего из Москвы в Екатеринбург

Летевшая в самолёте Smartavia женщина, вероятно, скончалась из-за больных лёгких
1:37
Происшествия

Женщина, которая скончался во время полёта на борту самолёта Smartavia, направлявшегося в Екатеринбург, четыре месяца лечилась в медицинском учреждении. Вероятно, причиной смерти стали больные лёгкие.

Летевшая в самолёте Smartavia женщина, вероятно, скончалась из-за больных лёгких
Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, CC BY-SA 4.0

27-летняя Елена, которая находилась на борту принадлежащего российской авиакомпании Smartavia летательного аппарата, довольно долгое время получала лечение в одном из медицинских учреждений Москвы, откуда в роковой день вылетела в Екатеринбург, сообщает "Царьград".

Родственница погибшей позже информировала о том, что причиной смерти как раз могли быть проблемы с лёгкими. Она объяснила, что больной орган дыхательной системы продолжительное время мучил женщину. Именно по этой причине в самолёте произошёл приступ. Помимо этого, она предположила, что состояние погибшей ухудшилось в связи с давлением, которое поднималось при взлёте.

Известно, что происшествие случилось 2 сентября. Женщина пребывала на борту летательного аппарата не одна, а со своим отцом и братом. В тот момент, когда у неё ухудшилось самочувствие, была осуществлена экстренная посадка в городе Российской Федерации, столице Республики Татарстан — Казани. Врачи старались реанимировать пассажирку, но все попытки были тщетны. Как отмечается, в скором времени должна состояться экспертиза, которая сможет выявить причину смерти. У Елены есть две дочери, которых на сегодняшний день ещё не уведомили о произошедшем.

Уточнения

Smartavia (Смартавиа), торговый знак Smartavia — российская авиакомпания, акционерное общество. До апреля 2020 года выполняла рейсы под брендом «Нордавиа». «Smartavia» является бюджетной авиакомпанией (лоукостером), второй и одной из трёх действующих в России наряду с компаниями «Победа» и «Азимут».

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. Крупнейший политический, экономический, административный, культурный и научно-образовательный центр Урала.

Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки. Крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге, пятый по численности населения город в стране. Один из крупнейших экономических, научных, образовательных, религиозных, культурных и спортивных центров России. Казанский кремль и астрономические обсерватории Казанского федерального университета входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Последние материалы
Как сделать картофельное пюре вкусным и нежным
ВСУ бросили польских наёмников под Покровском одних
Как снизить финансовый стресс при кредитовании
Летевшая в самолёте Smartavia женщина, вероятно, скончалась из-за больных лёгких
На "Технопроме" ковали будущие кадры Африки
Врач Гинзбург дал советы по приготовлению бодрящего завтрака
Президент РСТ: молодые туристы стали чаще посещать Россию
Шесть самых интересных мест мира для научного туризма
Лисички и детский организм: будьте осторожны
Исследование показало, что мозговая ткань может быть заморожена без повреждений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.