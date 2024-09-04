Стали известны подробности смерти пассажирки самолёта Smartavia, летевшего из Москвы в Екатеринбург

Летевшая в самолёте Smartavia женщина, вероятно, скончалась из-за больных лёгких

1:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Женщина, которая скончался во время полёта на борту самолёта Smartavia, направлявшегося в Екатеринбург, четыре месяца лечилась в медицинском учреждении. Вероятно, причиной смерти стали больные лёгкие.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, CC BY-SA 4.0

27-летняя Елена, которая находилась на борту принадлежащего российской авиакомпании Smartavia летательного аппарата, довольно долгое время получала лечение в одном из медицинских учреждений Москвы, откуда в роковой день вылетела в Екатеринбург, сообщает "Царьград".

Родственница погибшей позже информировала о том, что причиной смерти как раз могли быть проблемы с лёгкими. Она объяснила, что больной орган дыхательной системы продолжительное время мучил женщину. Именно по этой причине в самолёте произошёл приступ. Помимо этого, она предположила, что состояние погибшей ухудшилось в связи с давлением, которое поднималось при взлёте.

Известно, что происшествие случилось 2 сентября. Женщина пребывала на борту летательного аппарата не одна, а со своим отцом и братом. В тот момент, когда у неё ухудшилось самочувствие, была осуществлена экстренная посадка в городе Российской Федерации, столице Республики Татарстан — Казани. Врачи старались реанимировать пассажирку, но все попытки были тщетны. Как отмечается, в скором времени должна состояться экспертиза, которая сможет выявить причину смерти. У Елены есть две дочери, которых на сегодняшний день ещё не уведомили о произошедшем.

Уточнения

Smartavia (Смартавиа), торговый знак Smartavia — российская авиакомпания, акционерное общество. До апреля 2020 года выполняла рейсы под брендом «Нордавиа». «Smartavia» является бюджетной авиакомпанией (лоукостером), второй и одной из трёх действующих в России наряду с компаниями «Победа» и «Азимут».



Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. Крупнейший политический, экономический, административный, культурный и научно-образовательный центр Урала.



Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки. Крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге, пятый по численности населения город в стране. Один из крупнейших экономических, научных, образовательных, религиозных, культурных и спортивных центров России. Казанский кремль и астрономические обсерватории Казанского федерального университета входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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