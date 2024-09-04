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Бастрыкин заинтересовался бандой мигрантов, нападающих на жителей Екатеринбурга

В Екатеринбурге подростки-мигранты нападают на людей и пристают к женщинам
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Происшествия

В Екатеринбурге компания подростков-мигрантов нападает на прохожих и домогается до представительниц прекрасного пола в общественных местах. На происходящее обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

В Екатеринбурге подростки-мигранты нападают на людей и пристают к женщинам
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, CC BY-SA 4.0

Стало известно, что российский государственный деятель запросил доклад о предварительных и заключительных итогах расследования данного дела.

Как сообщает tagilcity.ru, несовершеннолетние, которые прибыли из государства в Центральной Азии — Таджикистана, совершали нападения на прохожих в российском городе-миллионнике. Кроме того, свои преступления они фиксировали на видеокамеру. Важно отметить, что такие действия были осуществлены подростками без какой-либо причины со стороны потерпевших.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. Крупнейший политический, экономический, административный, культурный и научно-образовательный центр Урала.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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