"Чёрные обнальщики" из Удмуртии отделались условными сроками

Воткинский районный суд назначил условные сроки организациям "Аксэстэл" и "Прайм", которые незаконно осуществляли оборот средств платежей и применяли собственные документы для создания юридических лиц.
Приговор по статьям 187 и 173.2 УК РФ стал действительным. Стало известно, что решение суда имеет отношение к некоторым сотрудникам организаций "Аксэстэл" и "Прайм", располагающихся на территории одного из субъектов Российской Федерации — Удмуртской Республики.
По итогам рассмотрения данного дела стало известно, что некоторые сотрудники организаций "Аксэстэл", занимающейся торговлей бытовыми электротоварами, и "Прайм", которая выполняет различные строительные работы, приобретали удаленные средства предоставление различных банковских услуг, а также специальные носители, используемые для записи и хранения данных. Покупки совершались для последующего вывода денежных средств, невзирая на то, что подобные действия являются незаконными. Кроме того, они помогали регистрироваться фиктивным компаниям, задействуя собственную документацию, информирует udm-info.ru.
Стало известно, что подсудимые признали вину и поспособствовали расследованию. Им придётся отбыть наказание в исправительном учреждении от 10 месяцев до 1 года условно с испытательным сроком от 1 года и 4 месяцев до полутора лет.
Удму́ртия или Удму́ртская Респу́блика (удм. Удмурт Элькун), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
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