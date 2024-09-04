Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые шаги для сияющего образа за два дня до мероприятия
Как питание фастфудом изменило самочувствие диетолога
Названы эффективные комплексы упражнений для занятых людей
Эксперт прогнозирует значительный рост спроса на СПГ
Жители Тюмени находят в своих электронных медкартах несуществующие болезни
В Новгородской области пройдут соревнования по скоростной рубке капусты
"Яндекс Аренда": в России выросли цены на съёмное жильё
Новый этап развития завода Mazda-Sollers во Владивостоке
Что можно и чего нельзя делать после ботокса

Искусственный интеллект активно применяют злоумышленники в Хабаровске

Мошенники из Хабаровска создают фейковые видео при помощи искусственного интеллекта
1:35
Происшествия

Люди всё чаще стали использовать реальные медиа-файлы — фото, ауди- и видеозаписи — из Сети для того, чтобы создавать фейковые видеоролики при помощи технологий ИИ.

Мошенники из Хабаровска создают фейковые видео при помощи искусственного интеллекта
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, CC BY 2.0

Среди проживающих в Хабаровске людей подобное явление уже начинает становиться обыденностью, поскольку доступность ресурсов для манипуляции контентом сильно увеличилась. Человек может получит смс от своего товарища, который просит дать ему некоторую денежную сумму. Однако такое сообщение вполне может быть уловкой от мошенников.

Поднаторевшие злоумышленники уже в состоянии даже взламывать аккаунты людей в соцсетях, сообщает transsibinfo.com. Однако некоторые просто копируют профиль пользователя, после чего рассылают от имени реального владельца содержащие дезинформацию видеозаписи. В ответ обеспокоенные адресаты переводят денежные средства человеку, не понимая, что их получит не друг, а неизвестный.

Однако порой "раскусить" мошенников вполне возможно. В такие моменты необходимо акцентировать внимание на речь и жестикуляцию. В случае если человек на видео будет слишком однообразно или неестественно двигаться, то это может быть знаком. Кроме того, разоблачить злоумышленников можно из-за того, что движение губ и произносимые отправителем фразы не соответствуют друг другу. Порой созданные искусственным интеллектом человеческие образы не в состоянии моргать.

Уточнения

Хаба́ровск — город (с 1880 года) в России, административный центр Хабаровского края.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Последние материалы
В России предложили ввести безвизовый режим для граждан дружественных государств
Исследование показало, как спиральные узоры на Марсе связаны с его климатом
Строгая архитектура, богатство истории и новации: чем интересен швейцарский Цюрих
Канада и США увеличили импорт российской фанеры
Кардиолог: девять групп препаратов могут нарушить работу сердечно-сосудистой системы
Фигуристку Трусову заявили на контрольные прокаты сборной РФ
Тыква по-гречески: рецепт вкусного гарнира к основному блюду
Как избавиться от ржавчины в утюге
Грибные рецепты для сентябрьского урожая
Китайское пиво ошибочно зарегистрировали как северокорейское
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.