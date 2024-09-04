Искусственный интеллект активно применяют злоумышленники в Хабаровске

Мошенники из Хабаровска создают фейковые видео при помощи искусственного интеллекта

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Люди всё чаще стали использовать реальные медиа-файлы — фото, ауди- и видеозаписи — из Сети для того, чтобы создавать фейковые видеоролики при помощи технологий ИИ.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, CC BY 2.0

Среди проживающих в Хабаровске людей подобное явление уже начинает становиться обыденностью, поскольку доступность ресурсов для манипуляции контентом сильно увеличилась. Человек может получит смс от своего товарища, который просит дать ему некоторую денежную сумму. Однако такое сообщение вполне может быть уловкой от мошенников.

Поднаторевшие злоумышленники уже в состоянии даже взламывать аккаунты людей в соцсетях, сообщает transsibinfo.com. Однако некоторые просто копируют профиль пользователя, после чего рассылают от имени реального владельца содержащие дезинформацию видеозаписи. В ответ обеспокоенные адресаты переводят денежные средства человеку, не понимая, что их получит не друг, а неизвестный.

Однако порой "раскусить" мошенников вполне возможно. В такие моменты необходимо акцентировать внимание на речь и жестикуляцию. В случае если человек на видео будет слишком однообразно или неестественно двигаться, то это может быть знаком. Кроме того, разоблачить злоумышленников можно из-за того, что движение губ и произносимые отправителем фразы не соответствуют друг другу. Порой созданные искусственным интеллектом человеческие образы не в состоянии моргать.

Уточнения

Хаба́ровск — город (с 1880 года) в России, административный центр Хабаровского края.



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