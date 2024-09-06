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В Бурятии фельдшера судят за ошибочное лечение ребёнка, приведшее к смерти

В Бурятии фельдшера обвинили в смерти ребёнка из-за ошибки в назначении лекарства
0:41
Происшествия

В Улан-Удэ перед судом предстанет фельдшер, назначивший неправильное лечение шестимесячной девочке. Медик, приехавший на вызов, назначил препарат, который не предназначен для лечения детей до трёх лет. После приёма этого лекарства ребёнок скончался.

В Бурятии фельдшера обвинили в смерти ребёнка из-за ошибки в назначении лекарства
Фото: flickr.com by Blogtrepreneur, CC BY 2.0

"Согласно заключению экспертов, есть прямая связь между ошибкой фельдшера в назначении лечения и последующей смертью девочки", — отметили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Республике Бурятия.

По итогам расследования была собрана достаточная доказательная база, и дело с обвинительным заключением передано в суд.

Уточнения

Фе́льдшер (нем. Feldscher) — специалист со средним специальным медицинским образованием, который имеет право проводить диагностику и устанавливать диагноз, проводить самостоятельное лечение или направлять пациента к врачу-специалисту. Ранее в Российской империи нестроевая средняя медицинская должность в Русской Армии и флоте. Сейчас в России по должностным обязанностям и стандартам работы в местах, отдалённых от врачебной помощи, принципиально не отличается от участкового терапевта и врача скорой помощи. Медицинская помощь, оказываемая фельдшером, называется доврачебной (не путать с первой помощью, устар. — первая медицинская помощь).
 

Ула́н-Удэ́ (бур. Улаан-Үдэ хото; до 1934 года — Верхнеу́динск) — столица и крупнейший город Республики Бурятии Российской Федерации. Наряду с Северобайкальском является городом республиканского значения. Центр Улан-Удэнской агломерации и одноимённого городского округа. Население — 435 751 (2024). Крупный культурный, научный, промышленный центр Восточной Сибири (географический регион). В административном отношении с 2018 года входит в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), где является третьим по численности населения городом, уступая только Владивостоку и Хабаровску.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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