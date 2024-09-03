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В Свердловской области мошенники обналичили маткапитал на 19,4 млн рублей. Как им это удалось

В Свердловской области за обналичивание маткапитала будут судить семерых человек
1:23
Происшествия

Семеро участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконном обналичивании материнского капитала, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщает "Царьград" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. По данным следствия, мошенники похитили из государственного бюджета более 19,4 млн рублей.

В Свердловской области за обналичивание маткапитала будут судить семерых человек
Фото: Социальный фонд России is licensed under public domain

Всем участникам ОПГ предъявлены обвинения в мошенничестве при получении выплат в крупном размере и покушении на мошенничество.

В ходе следствия было выявлено, что преступную схему разработал 55-летний житель Каменска-Уральского, который занимал должность руководителя кредитно-потребительского кооператива (КПК). Материнский капитал в виде наличных он при посредничестве риэлторов выводил через подконтрольные КПК.

Мошенники действовали с 2017 по 2021 год. Они находили семьи, готовые обналичить материнский капитал, и заключали с ними поддельные кредитные договоры на покупку недвижимости по завышенной стоимости.

Документы с фиктивными данными преступники подавали в территориальные подразделения ПФР в Свердловской области и Севастополе. Маткапитал переводился на счета КПК в качестве погашения долга и процентов по кредитному договору.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Получить материнский капитал можно только один раз. Цели расходования материнского капитала определяются законодательством Российской Федерации.

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Административный центр — город Екатеринбург.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

Организованная преступная группа — устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная преступная группа выступает в качестве одной из форм соучастия.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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