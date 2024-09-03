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"Пел хорошо и любил детей": в Москве задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле

В Москве задержан подозреваемый в убийстве 11-летней Насти Якиной
0:49
Происшествия

В Москве по подозрению в убийстве 11-летней Анастасии Якиной задержан Владимир Александров. В нестоящее время его перевозят в Нижний Тагил, где было обнаружено тело девочки. Об этом сообщает tagilcity.ru.

В Москве задержан подозреваемый в убийстве 11-летней Насти Якиной
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным Телеграм-канала Ural Mash, правоохранительные органы нашли в квартире мужчины следы биологических жидкостей. В столицу Александров улетел в день пропажи ребёнка. 
 
Известно, что соседи по дому отзывались о подозреваемом очень хорошо. По словам одной из жительниц, Александров "порядочный человек, который красиво пел и очень любил детей".

Анастасия Якина пропала в Нижнем Тагиле 31 августа. 3 сентября девочку нашли мёртвой.

Уточнения

Ни́жний Таги́л — город областного значения в Свердловской области России, второй по численности населения город в области после Екатеринбурга. Административный центр Горнозаводского управленческого округа. Крупный промышленный центр Урала.

Уби́йство — лишение жизни кого-либо. Практически всегда и во всех культурах мира является морально осуждаемым и юридически наказуемым поступком (преступлением).

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения. Центр Московской городской агломерации. Самый крупный город Европы по площади и населению.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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