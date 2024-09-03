Вертолёт Ми-171 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. Прокуратура начала проверку инцидента

В Иркутской области Ми-171 совершил жёсткую посадку

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Третьего сентября вертолёт Ми-171 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. В результате приземления пострадали два человека, сообщает properm.ru.

Фото: flickr.com by Анна Зверева, CC BY-SA 2.0

Известно, что на борту вертолёта находились четыре члена экипажа и два медицинских работника.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что воздушное судно выполняло санитарный рейс из Иркутска в Орлик. Через 26 минут после вылета из Иркутска экипаж вертолёта перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что судно приземлилось в 8 км от поселка Раздолье Усольского района.

Предварительно, при посадке двое пассажиров получили травмы. По данным Росавиации, перелёт осуществляла авиакомпания "Баргузин".

На месте приземления Ми-171 ведутся поисково-спасательные работы, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту нарушения правил безопасности полётов.

Уточнения

Ми-171 — советский/российский гражданский транспортный вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля, модификация вертолёта Ми-8 (Ми-17) — Ми-8АМТ (экспортный вариант называется Ми-171Е).



Жёсткая посадка — авиационный жаргонизм, означающий грубую посадку летательного аппарата.



Ирку́тская о́бласть — субъект Российской Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа. Входит в Восточно-Сибирский экономический район. Административный центр — город Иркутск.

