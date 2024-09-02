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Угрозы взрывов в школах Латвии: "Гибридная атака" напугала полицейских

Латвийским школам поступили письма с угрозами
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Происшествия

В первый день нового учебного года несколько латвийских школ получили электронные письма с угрозами взрыва. Однако, как сообщил начальник государственной полиции Латвии Арманд Рукс, степень угрозы в этих письмах была низкой. Об этом пишет издание argumenti. ru.

Латвийским школам поступили письма с угрозами
Фото: web.archive.org by Aldis Dzenovskis, CC BY-SA 3.0

По словам Рукса, подобная ситуация уже имела место прошлой осенью. В результате латвийская полиция классифицировала эти угрозы как гибридную атаку, то есть как попытку запугать и дестабилизировать обстановку в школах.

Г-н Рукс заверил, что реальной угрозы нет и родителям и ученикам можно смело идти в школу. Полиция Латвии уже начала расследование инцидента и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности в школах.

Уточнения

Ла́твия (латыш. Latvija [ˈlatvija]), официальное название — Латви́йская Респу́блика (латыш. Latvijas Republika) — государство в Северной Европе.

Телефонный терроризм — заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте или преступлении посредством телефонного вызова. Имеет много общего с ложным вызовом сил быстрого реагирования. Как правило, под термином телефонный терроризм понимается заведомо ложное сообщение о наличии взрывного устройства в общественном месте.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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