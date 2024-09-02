Трагедия на борту самолета: молодая женщина скончалась в полете из Москвы в Екатеринбург

Трагический инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Smartavia, летевшего из Москвы в Екатеринбург. Молодая женщина, находившаяся в салоне самолета, внезапно почувствовала себя плохо и начала кашлять кровью. Это произошло прямо на глазах ее мужа и сына, которые были в шоке от случившегося. О ситуации сообщает Царьград.
Согласно свидетельствам очевидцев, женщине было около 28 лет, и ее состояние резко ухудшилось во время полета. Ее симптомы могли быть признаком серьезного заболевания. Командир экипажа принял решение экстренно приземлить самолет в Казани, чтобы оказать помощь пострадавшей.
К сожалению, когда самолет совершил посадку, женщина уже скончалась. Следователи начали расследование инцидента, чтобы выяснить причины случившегося. Пассажиры рейса были вынуждены задержаться на час, пока проводились необходимые процедуры.
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