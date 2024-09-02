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Огонь в Ростовской области: пожар в Новочеркасске угрожает жилым домам

Пожары в Ростовской области могут перекинутся на дома в Новочеркасске
Происшествия

В Ростовской области стихийный пожар, начавшийся утром 2 сентября в Новочеркасске, стремительно распространился на жилые дома, вызывая серьезную обеспокоенность у местных жителей. Согласно первоначальной информации, огонь начался в сухой траве и постепенно перекинулся на жилые постройки.  Об этом пишет издание rostovgazeta.ru

Пожары в Ростовской области могут перекинутся на дома в Новочеркасске
Фото: freepik.com by vector_corp, PDM

В настоящий момент над горящей территорией поднимается густой дым, который существенно снижает видимость на дороге. Сотрудники МЧС пока не предоставили официальной информации о возгорании, и нет данных о масштабах ущерба, площади пожара и числе пострадавших.

Это не первый случай природного пожара в Ростовской области. Ранее из-за сильного пожара были эвакуированы жители одного из хуторов региона. Кроме того, в донском регионе за одни сутки произошло более 39 природных пожаров.

Ситуация с пожарами в Ростовской области вызывает серьезную обеспокоенность у жителей и властей. Следует отметить, что сухая и жаркая погода в регионе создает благоприятные условия для распространения пожаров.

Уточнения

Новочерка́сск — город в Ростовской области России. Образует городской округ.

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. В СССР пожар относился к стихийным бедствиям.
Понятие пожар взаимно определяется с понятием отсутствие пожара при оценке ситуации. Кроме позитивной оценки (отсутствие пожара) и негативной (пожар), возможна безразличная оценка не определяющая ни пожар, ни его отстутствие.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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