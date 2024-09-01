В Крыму турист нашёл на пляже часы Patek Philippe за 11 млн рублей: как они туда попали

В Черноморском турист нашёл на пляже часы Patek Philippe

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Отдыхавший на западном побережье Крыма 29-летний турист обнаружил на пляже недалеко от посёлка Черноморский элитные наручные часы Patek Philippe стоимостью порядка 11 млн рублей. Об этом пишет ABNews.

Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Выяснилось, что обладатель часов, бизнесмен, выбросил их с яхты во время вечеринки в 2020 году, в знак благодарности Чёрному морю. Сама вечеринка обошлась богачу в $3,5 млн.

После начала спецоперации на Украине миллионер сбежал за границу и не намерен возвращать часы обратно. Нашедший их турист планирует продать находку на аукционе и на полученные деньги погасить кредиты и купить квартиру в Москве или Крыму.

Уточнения

Нару́чные часы́ — прибор, носимый на запястье и служащий для определения текущего времени и измерения временны́х интервалов. Наибольшее распространение получили механические, кварцевые и электронные наручные часы.



Patek Philippe (рус. Пате́к Фили́пп) — швейцарский производитель часов класса «люкс». Основана в 1839 году эмигрантом-поляком Антонием Патеком и Франсуа Чапеком. Часы этой марки — одни из самых дорогих серийных часов в мире. Символ фирмы — крест испанского ордена Калатравы; под этим же названием, Calatrava, выпускается «начальная» линейка моделей фирмы (от 10 тыс. долларов США).



Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов. Также пляж — это пляжная зона или прибрежная зона, специально предназначенная для купания.

