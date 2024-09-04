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Дружелюбный дельфин или опасный сосед: японские пляжи под угрозой

Самец дельфина атакует купальщиков в японской префектуре Фукуи
1:28
Происшествия

В японской префектуре Фукуи участились случаи нападений дельфинов на отдыхающих, что омрачило пляжный сезон. По информации береговой охраны Цуруги, на 26 августа было зарегистрировано 18 пострадавших, что доводит общее число инцидентов за последние три года до 29. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести — от укусов до переломов. Учёные предполагают, что причиной этих происшествий может быть один самец индо-тихоокеанского дельфина-афалина (Tursiops aduncus).

Самец дельфина атакует купальщиков в японской префектуре Фукуи
Фото: photolib.noaa.gov by NOAA NMFS, PDM

Такое поведение дельфина объясняется его попытками установить социальные связи. Дельфин может воспринимать людей как друзей и демонстрировать желание общения через нежные укусы. Однако даже такие "дружеские" укусы способны причинить серьёзные травмы.

Чтобы решить проблему, местные власти установили подводные акустические устройства, воспроизводящие случайные звуки, которые могут отвлекать дельфинов от людей. В планах также создание системы раннего предупреждения, которая будет фиксировать эхолокацию дельфинов и предупреждать купальщиков об опасности, позволяя им покинуть воду вовремя.

Если эта стратегия окажется успешной, есть надежда, что дельфин потеряет интерес к пляжам и вернётся в свою естественную среду обитания.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. Также дельфином называют азовку, принадлежащую к семейству морских свиней. Питаются мелкой рыбой.
 

Фукуи́ (яп 福井県 Фукуи-кэн) — префектура, расположенная в регионе Тюбу на острове Хонсю (Япония). Административный центр префектуры — город Фукуи. Площадь префектуры составляет 4189,88 км², население — 789 994 человека (1 июля 2014), плотность населения — 188,55 чел./км².
 

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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