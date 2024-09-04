Атака косаток: новая угроза у берегов Испании

Бельгийская лодка села на мель после нападения косаток

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Косатки вновь оказались в центре внимания у берегов Испании, когда они атаковали парусную лодку "Амидала” с двумя бельгийцами на борту. Инцидент произошёл в районе мыса Финистерре, в результате чего лодка села на мель после столкновения с морскими хищниками.

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Хотя судно избежало затопления, спасательная операция была осложнена из-за сильного ветра и высоких волн, что привело к травмам одного из членов экипажа.

Этот инцидент вновь поднимает вопросы о мотивах поведения косаток. Ранее были выдвинуты предположения, что атаки могли быть вызваны местью или даже скукой этих млекопитающих. Однако новое исследование Испанского института изучения дельфинов-афалин (BDRI) предлагает другую теорию: косатки могут использовать лодки как мишени для обучения своих детёнышей охоте на голубого тунца.

Главный биолог института Бруно Диас Лопес отмечает, что старшие косатки обучают молодняк, и такие инциденты становятся частью их тренировочного процесса. Это подчёркивает важность ответственного подхода к взаимодействию человека и дикой природы в этих водах.

Уточнения

Коса́тка (лат Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов. Единственный современный представитель рода косаток. Признан самым крупным представителем своего семейства и единственный среди современных китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных.







Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).



