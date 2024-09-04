Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самец дельфина атакует купальщиков в японской префектуре Фукуи
Владимир Сажин о мерах предотвращения ДТП на перекрёстках
FLiRT может обходить иммунную защиту, предупредил врач Роман Иванов
Подкормки для ускорения созревания перца: что выбрать
Чем полезны полба, гречка и киноа
Простые способы улучшить шумоизоляцию квартиры без ремонта
Генерал Бижев усомнился в раскрытии американцами места базирования ракет "Буревестник"
Поведение собаки: как распознать, что питомец боится вас
Как ухаживать за ногтями после снятия гель-лака: советы экспертов

Атака косаток: новая угроза у берегов Испании

Бельгийская лодка села на мель после нападения косаток
1:15
Происшествия

Косатки вновь оказались в центре внимания у берегов Испании, когда они атаковали парусную лодку "Амидала” с двумя бельгийцами на борту. Инцидент произошёл в районе мыса Финистерре, в результате чего лодка села на мель после столкновения с морскими хищниками.

Бельгийская лодка села на мель после нападения косаток
Фото: PxHere is licensed under CC0

Хотя судно избежало затопления, спасательная операция была осложнена из-за сильного ветра и высоких волн, что привело к травмам одного из членов экипажа.

Этот инцидент вновь поднимает вопросы о мотивах поведения косаток. Ранее были выдвинуты предположения, что атаки могли быть вызваны местью или даже скукой этих млекопитающих. Однако новое исследование Испанского института изучения дельфинов-афалин (BDRI) предлагает другую теорию: косатки могут использовать лодки как мишени для обучения своих детёнышей охоте на голубого тунца.

Главный биолог института Бруно Диас Лопес отмечает, что старшие косатки обучают молодняк, и такие инциденты становятся частью их тренировочного процесса. Это подчёркивает важность ответственного подхода к взаимодействию человека и дикой природы в этих водах.

Уточнения

Коса́тка (лат  Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов. Единственный современный представитель рода косаток. Признан самым крупным представителем своего семейства и единственный среди современных китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных.
 

 
 Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Последние материалы
В США прокомментировали пополнение парка мощных истребителей ВС РФ
Поведение собаки: как распознать, что питомец боится вас
Как ухаживать за ногтями после снятия гель-лака: советы экспертов
Политолог Ищенко: в 2023 году у ВСУ не было резервов для курской операции
Как защитить двигатель от износа: замена маслосъемных колпачков
Японец Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Туристка предупредила, с какими мужчинами в Италии не стоит встречаться
Кошачьи ангелы: три самые милые породы
Участницу ОИ-2024 Чептегеи поджёг её жених
Что делать, если за вами едет слишком близко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.