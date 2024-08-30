Под Красноярском упал самолет

Легкомоторный самолет рухнул под Красноярском

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Стало известно, что у сверхлёгкого двухместного самолёта небольшого размера "Аэропракт А-22" во время полёта перестал работать двигатель. Пилоту пришлось посадить летательный аппарат вне полосы под Красноярском.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Как сообщает prmira.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, в административно-территориальной единице и муниципальном образовании в центральной части Красноярского края Российской Федерации рядом с аэродромом малой авиации "Кузнецово" упал самолёт. Причиной тому стал отказ двигателя. Пилоты приняли решение совершить посадку вне полосы.

Известно, что в летательном аппарате пребывал один пилот, который осуществлял учебно-тренировочный полёт. Сообщается, что он, в отличие от самого самолёта, никак не пострадал. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства случившегося, производится проверка.

Уточнения

Красноя́рск () — один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири.



А-22 «Летучая лисица» (англ. Foxbat) — двухместный сверхлёгкий летательный аппарат с высокорасположенным крылом, разработанный в украинской компании Аэропракт под руководством Юрия Яковлева. Конструкция цельнометаллическая, кроме капота двигателя, зализов крыла и обтекателей колёс, сделанных из пластика. Шасси трёхопорное, не убирающееся, в обтекателях, с управляемой передней стойкой. Крыло имеет тканевую обшивку. Двигатель поршневой, воздушного охлаждения, с трёхлопастным пропеллером. Отличается от своего предшественника Аэропракт А-20 большим комфортом кабины с расположением кресел пилотов бок о бок, изменённой конструкцией шасси и улучшенным обзором из кабины за счёт увеличенной площади остекления. Всего изготовлено 601 самолетов моделей А-22/22L/22L2 и 399 самолетов модели A-22LS.[1]



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