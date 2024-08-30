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Умерла девочка, пострадавшая при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Пострадавшая при обрушении дома в Нижнем Тагиле девочка скончалась, не выходя из комы
1:19
Происшествия

Спустя четыре недели пребывания в коме в больнице Екатеринбурга погибла Полина, которой было всего 12 лет. Девочка была одной из пострадавших в обрушении пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле.

Пострадавшая при обрушении дома в Нижнем Тагиле девочка скончалась, не выходя из комы
Фото: commons.wikimedia.org by Asaafhospital, CC BY-SA 4.0

Как сообщает "Царьград" со ссылкой на портал E1.RU, девочка, которая в течение месяца пребывала в опасном состоянии между жизнью и смертью, погибла в больнице одного из крупнейших городов Российской Федерации — Екатеринбурге. Как известно, Полина пострадала при обрушении двух подъездов жилого дома, в котором случился взрыв газа. Девочка оказалась одиннадцатой по счёту погибшей в этой трагедии.

Отмечается, что в ближайшее время должны выписать из медицинского учреждения одного не достигшего совершеннолетия гражданина, который тоже стал жертвой обрушения в Нижнем Тагиле.

1 августа в городе областного значения в Свердловской области России — Нижнем Тагиле — рухнул жилой дом. Зафиксировано 25 пострадавших, 15 из которых были направлены в медицинское учреждение для оказания им помощи. В связи с последними событиями погибших в этой трагедии теперь 11 человек.

Уточнения

Ни́жний Таги́л — город областного значения в Свердловской области России, второй по численности населения город в области после Екатеринбурга. Административный центр Горнозаводского управленческого округа. Крупный промышленный центр Урала.

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади. и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. Крупнейший политический, экономический, административный, культурный и научно-образовательный центр Урала.

Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле произошёл 1 августа 2024 года около 12:00 по местному времени в одном из подъездов между первым и пятым этажами в пятиэтажном доме № 81 на улице Сибирской. Произошёл взрыв газовоздушной смеси. Погибли десять человек, в том числе пятеро детей. 26 человек пострадало, среди них 10 детей, госпитализированы 11 пострадавших, в том числе 5 детей. В результате взрыва разрушились два подъезда дома.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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