Четверо детей отравились после посещения бассейна в Егорьевске

В Егорьевске возбудили уголовное дело после отравления детей в бассейне

В Егорьевске несколько несовершеннолетних пострадали от отправления, которое было вызвано купанием в бассейне спортивно-развлекательного комплекса. У детей ухудшилось самочувствие, и пришлось прибегнуть к помощи сотрудников медицинского учреждения, где стало известно, что у них "токсическое отравление".

Фото: website President of Azerbaijan by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

В административном центре Егорьевского городского поселения в Московской области было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ по причине отравления четырёх несовершеннолетних. Дети от 3 до 13 лет посетили учреждение, которое объединяет различные спортивные и развлекательные услуги. Они пошли в бассейн, после купания в котором почувствовали себя неважно. Родителям пришлось отвезти их в больницу, где сотрудники поставили диагноз "токсическое отравление".

"Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Подмосковью информировали о том, что на данный момент времени все дети пребывают дома. Кроме того, известно, что их здоровье и жизнь сейчас в безопасности. Более того, специалисты организовали различного рода исследования, результаты которых показали, что вода в бассейне не отвечала установленным нормам по содержанию хлоридов. Проблемы в данном заведении оказались и с воздухом. Согласно исследованиям, он не соответствует нормам по озону.

По предварительным данным, большое количество хлорсодержащего раствора оказалось в бассейне из-за неполадок с автоматической установкой.

Уточнения

Его́рьевск — город в Московской области России. Город областного подчинения, административный центр городского округа Егорьевск.



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