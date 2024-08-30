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В Одинцово подростки-мигранты избили местного жителя

В Одинцово подростки-мигранты толпой забили 16-летнего парня
1:31
Происшествия

В дежурную часть Немчиновского отдела полиции поступила жалоба от проживающей в Одинцово россиянки. Она проинформировала сотрудников правоохранительного органа, что её 16-летнего сына поколотили другие несовершеннолетние.

В Одинцово подростки-мигранты толпой забили 16-летнего парня
Фото: commons.wikimedia.org by Дементьева Роман, CC BY-SA 4.0

В правоохранительный орган обратилась женщина, которая рассказала полицейским о нападении на её несовершеннолетнего сына. Как оказалось, его избила группа подростков. Сообщается, что всё произошло на детской площадке в микрорайоне "Новая Трехгорка", который находится на северо-востоке города Одинцово, западнее поселка Трехгорка. Изначально между двумя парнями началась перепалка, которая впоследствии перешла в драку. В ходе потасовки один из несовершеннолетних брызнул своему противнику в лицо перцовый баллончик. Вскоре в эту стычку двух парней вмешалась группа подростков, которые нанесли вред здоровью телесного характера потерпевшему, информируют "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов осуществляют разбирательство по делу и выявляют обстоятельства случившегося. Нападавшие могут понести ответственность и наказание за драку по статье 116 УК РФ. Telegram-канал O.K.O сообщил, что подростки, которые причинили вред юноше, являются детьми мигрантов.

Уточнения

Одинцо́во — город (с 1957 года) в России, административный центр Одинцовского городского округа Московской области, город областного подчинения. Западный город-спутник Москвы. Через Одинцово проходит Можайское шоссе, на юге к черте города примыкает федеральная автомобильная дорога М1 «Беларусь» (Минское шоссе) (4 км от МКАД).

Побои в уголовном праве России — деяние, являющееся преступным согласно статье 116 и 1161 Уголовного кодекса РФ. Уголовная ответственность устанавливается за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причиняющих физическую боль, но не причинивших вреда здоровью. Уголовно наказуемы побои, совершённые из хулиганских побуждений или по экстремистским мотивам, а также лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 6.1.1 КоАП РФ), либо судимым за преступление, совершенное с применением насилия.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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