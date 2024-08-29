Незаконное "подключение к трубе": в Тюменской области ФСБ предотвратило похищение нефтепродуктов

В Тюменской области ФСБ пресекла похищение нефти

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тюменской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали группу лиц, причастных к хищению нефти. Для реализации преступного замысла злоумышленники осуществили несанкционированное подключение к нефтепроводу. Об этом сообщает издание tmn.aif.ru.

Фото: wikimapia by Artur1917, CC BY-SA 3.0

Региональное управление ФСБ России по Тюменской области возбудило уголовное дело в отношении жителей региона, незаконно подключившихся к нефтепроводу в Нижнетавдинском районе. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В ходе расследования установлено, что двое граждан вступили в преступный сговор с неустановленными лицами с целью хищения нефти. Скрытно, путем неправомерного технологического присоединения, они произвели врезку в магистральный нефтепровод, нарушив его герметичность.

Повреждения нефтепровода могли привести к разгерметизации системы в месте врезки и загрязнению почвы нефтью.

Уточнения

Нефтепрово́д — инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта, предназначенное для транспортировки нефти потребителю. Различают магистральные и промысловые нефтепроводы.

