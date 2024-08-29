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Нападение акулы на Ямайке: молодой человек не вернулся с подводной охоты

На Ямайке тигровая акула напала на подростка
0:49
Происшествия

На Ямайке акула напала на подростка во время занятия подводной охотой. Он погиб. Об этом пишет издание "Jamaica Observer".

На Ямайке тигровая акула напала на подростка
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В понедельник 16-летний школьник взял снаряжение и отправился на подводную охоту. Однако он не вернулся к назначенному часу. На следующий день спасатели обнаружили тело со множественными повреждениями в районе пляжа Фалмут Фишинг Бич.

По данным издания, родственники и участники поисковой операции не сомневаются — подросток погиб из-за нападения тигровой акулы. Отмечается, что дайверы, которые обнаружили тело, видели её в море. 

Ранее Pravda.Ru писала, что около курортного города Египта заметили тигровую акулу. 

Уточнения

Яма́йка — островное государство в составе Британского содружества в Вест-Индии. Расположена в Карибском море, к югу от Кубы, к западу от Гаити.

Тигро́вая аку́ла — единственный представитель хрящевых рыб одноимённого рода семейства серых акул (Carcharhinidae) отряда кархаринообразных (Carcharhiniformes). Один из наиболее распространённых видов акул на Земле.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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