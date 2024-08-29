Нападение акулы на Ямайке: молодой человек не вернулся с подводной охоты

На Ямайке тигровая акула напала на подростка

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Ямайке акула напала на подростка во время занятия подводной охотой. Он погиб. Об этом пишет издание "Jamaica Observer".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В понедельник 16-летний школьник взял снаряжение и отправился на подводную охоту. Однако он не вернулся к назначенному часу. На следующий день спасатели обнаружили тело со множественными повреждениями в районе пляжа Фалмут Фишинг Бич.

По данным издания, родственники и участники поисковой операции не сомневаются — подросток погиб из-за нападения тигровой акулы. Отмечается, что дайверы, которые обнаружили тело, видели её в море.

Ранее Pravda.Ru писала, что около курортного города Египта заметили тигровую акулу.

Уточнения

Яма́йка — островное государство в составе Британского содружества в Вест-Индии. Расположена в Карибском море, к югу от Кубы, к западу от Гаити.

Тигро́вая аку́ла — единственный представитель хрящевых рыб одноимённого рода семейства серых акул (Carcharhinidae) отряда кархаринообразных (Carcharhiniformes). Один из наиболее распространённых видов акул на Земле.