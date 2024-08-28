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"Тревожность и бессонница": в Швейцарии Дурова обвинили в пяти эпизодах насилия над сыном

Павел Дуров стал фигурантом дела об избиении ребёнка в Швейцарии
1:29
Происшествия

Задержанный во Франции сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии. Об этом пишет Forbes. По данным источников журнала, иск подан в марте 2023 года бывшей женой бизнесмена Ириной Болгар, которая обвиняет Дурова в насилии над их общим сыном.

Павел Дуров стал фигурантом дела об избиении ребёнка в Швейцарии
Фото: commons.wikimedia.org by HarmonyCorruption, CC BY-SA 4.0

В иске Болгар утверждает, что Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 год. По ее словам, из-за полученных травм у ребенка было сотрясение мозга и нарушение сна. В доказательство женщина представила переписку с бизнесменом в ноябре 2021 года о состоянии здоровья ребенка, а также справку от апреля 2023 года, в которой указано, что мальчик страдает от тревожности и бессонницы.

Представитель Дурова отказался комментировать данные Forbes. Адвокат матери ребенка также не дал комментариев по поводу уголовного иска.

Напомним, что 24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его обвиняют в соучастии в незаконной деятельности в мессенджере: всего бизнесмену предъявлено 12 обвинений, в том числе в соучастии в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, а также мошенничестве.


 
 
 
 
 
 
 

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — эмиратско-российский предприниматель в сфере информационных технологий.

Уголовное дело — дело, возбужденное в установленном законом (см. Уголовно-процессуальный кодекс) порядке в случае обнаружения признаков преступления. Уголовное дело рассматривается и разрешается судом по материалам дознания и предварительного следствия.

Наси́лие — преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб (определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)).

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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