Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пицца или борщ: что предпочитают российские туристы во время путешествий?
Стоит ли принимать коллаген и как это делать правильно
Павел Дуров стал фигурантом дела об избиении ребёнка в Швейцарии
В тюменском лесу нашли опасный гриб
В Красноярске модифицировали перовскиты фотонным кристаллом и золотой нанорешёткой
Кремль: отказ Украины от газа ударит по Европе
Под Екатеринбургом обнаружена незаконная свалка отходов
Эндокринолог Балашова: необходимо употреблять грибы в умеренных количествах
Аналитик Ищенко: удары ВС РФ по Украине это стандартная военная операция

Новая волна телефонного мошенничества: как аферисты используют спам-атаки для доступа к личным данным

Мошенники начали представляться операторами связи и предлагать защиту от спама
2:14
Происшествия

В последнее время жители России столкнулись с изощренной схемой телефонного мошенничества, сочетающей в себе массовые рассылки СМС и непрерывные звонки. Злоумышленники демонстрируют высокий уровень изобретательности, используя психологическое давление и манипуляции для достижения своих целей. Об этом пишет издание argumenti.ru. 

Мошенники начали представляться операторами связи и предлагать защиту от спама
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Схема начинается с внезапного потока SMS-сообщений, содержащих различные коды подтверждения для входа в личные кабинеты, онлайн-банки или заказа банковских карт. Одновременно с этим жертва подвергается бесконечным звонкам с разных номеров, что практически парализует возможность пользования телефоном.

На фоне этого хаоса появляется "спаситель" — якобы представитель сотового оператора, предлагающий избавить клиента от спама. Для этого он просит назвать код, который будет отправлен жертве. Как правило, это код доступа к личному кабинету на портале Госуслуг. Получив его, мошенники получают широкие возможности для злоупотреблений, включая оформление кредитов, переоформление недвижимости и доступ к конфиденциальной информации.

В случае отказа от "помощи" в игру вступает "злой полицейский", угрожающий блокировкой номера из-за продолжающегося спама. Параллельно с этим интенсивность нежелательных сообщений и звонков возрастает, усиливая давление на жертву.

Примечательно, что мошенники не слишком заботятся о правдоподобности своей легенды: они используют мессенджеры для звонков и номера, принадлежащие другим операторам. Тем не менее, схема продолжает работать, так как люди в состоянии стресса готовы на многое, чтобы прекратить атаку.

Альтернативный сценарий включает звонок от "сотрудника спецслужб", который под предлогом защиты от мошенников пытается получить доступ к банковским счетам жертвы.

Эксперты призывают граждан к бдительности и напоминают, что настоящие представители операторов связи и государственных органов никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону или через мессенджеры.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.

Спам (англ. spam) — массовая рассылка корреспонденции лицам, не выражавшим желания её получить. Распространителей спама называют спáмерами.

Оператор связи — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии. Организация может быть независимой коммерческой, государственной или муниципальной, или быть в совместной форме собственности (с долевым участием)

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Узнайте, как легко заготовить полезный томатный сок на зиму без соли, чтобы сохранить урожай и обеспечить себя натуральным напитком.

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали
"Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова Путин пригласил Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы исключить повторение Чернобыля Любовь Степушова На Угледарском фронте российская армия освободила Константиновку Дмитрий Плотников
Уход за пионами в сентябре: главное
Секреты безопасной мойки двигателя: от генератора до проводки
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
Последние материалы
Мошенники начали представляться операторами связи и предлагать защиту от спама
В Красноярске модифицировали перовскиты фотонным кристаллом и золотой нанорешёткой
Кремль: отказ Украины от газа ударит по Европе
Под Екатеринбургом обнаружена незаконная свалка отходов
Эндокринолог Балашова: необходимо употреблять грибы в умеренных количествах
Аналитик Ищенко: удары ВС РФ по Украине это стандартная военная операция
"Звук": чаще всего россияне скачивают песни Anna Asti и медитации
"Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера
Профосюз добился компенсации за профессональное заболевание работника завода
Уоррен Баффетт продолжает продавать акции Bank of America
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.