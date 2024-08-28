Новая волна телефонного мошенничества: как аферисты используют спам-атаки для доступа к личным данным

Мошенники начали представляться операторами связи и предлагать защиту от спама

2:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В последнее время жители России столкнулись с изощренной схемой телефонного мошенничества, сочетающей в себе массовые рассылки СМС и непрерывные звонки. Злоумышленники демонстрируют высокий уровень изобретательности, используя психологическое давление и манипуляции для достижения своих целей. Об этом пишет издание argumenti.ru.

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Схема начинается с внезапного потока SMS-сообщений, содержащих различные коды подтверждения для входа в личные кабинеты, онлайн-банки или заказа банковских карт. Одновременно с этим жертва подвергается бесконечным звонкам с разных номеров, что практически парализует возможность пользования телефоном.

На фоне этого хаоса появляется "спаситель" — якобы представитель сотового оператора, предлагающий избавить клиента от спама. Для этого он просит назвать код, который будет отправлен жертве. Как правило, это код доступа к личному кабинету на портале Госуслуг. Получив его, мошенники получают широкие возможности для злоупотреблений, включая оформление кредитов, переоформление недвижимости и доступ к конфиденциальной информации.

В случае отказа от "помощи" в игру вступает "злой полицейский", угрожающий блокировкой номера из-за продолжающегося спама. Параллельно с этим интенсивность нежелательных сообщений и звонков возрастает, усиливая давление на жертву.

Примечательно, что мошенники не слишком заботятся о правдоподобности своей легенды: они используют мессенджеры для звонков и номера, принадлежащие другим операторам. Тем не менее, схема продолжает работать, так как люди в состоянии стресса готовы на многое, чтобы прекратить атаку.

Альтернативный сценарий включает звонок от "сотрудника спецслужб", который под предлогом защиты от мошенников пытается получить доступ к банковским счетам жертвы.

Эксперты призывают граждан к бдительности и напоминают, что настоящие представители операторов связи и государственных органов никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону или через мессенджеры.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.

Спам (англ. spam) — массовая рассылка корреспонденции лицам, не выражавшим желания её получить. Распространителей спама называют спáмерами.

Оператор связи — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии. Организация может быть независимой коммерческой, государственной или муниципальной, или быть в совместной форме собственности (с долевым участием)