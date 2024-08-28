Экологическая бомба: обнаружен нелегальный полигон опасных отходов вблизи Екатеринбурга

Под Екатеринбургом обнаружена незаконная свалка отходов

1:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В непосредственной близости от Екатеринбурга экологи обнаружили незаконную свалку, представляющую серьезную угрозу для окружающей среды. Несанкционированный полигон, расположенный в районе Арамиля, вызывает особую обеспокоенность у защитников природы из-за своего стремительного роста и характера складируемых отходов. Об этом сообщает "Царьград".

Фото: Росприроднадзор is licensed under public domain

За короткий двухлетний период территория свалки увеличилась до впечатляющих размеров, достигнув площади в 20 гектаров. Особую тревогу вызывает тот факт, что на данный объект осуществляется платный ввоз мусора, стоимость которого варьируется от 2 до 5 тысяч рублей за один рейс.

Ситуация обострилась после того, как активисты Свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) обнародовали информацию о том, что на полигон свозятся медицинские отходы повышенной опасности, относящиеся к классам Б и В. Это сообщение привлекло внимание природоохранной прокуратуры, которая ранее не предпринимала активных действий по данному вопросу.

Местное издание Е1 сообщает, что после вмешательства экологов и последующей проверки надзорных органов, суд вынес постановление о ликвидации незаконного полигона. Это решение стало важным шагом в борьбе за экологическую безопасность региона.

Особую озабоченность вызывает близость данной свалки к аэропорту Кольцово, что может представлять дополнительные риски для авиационной безопасности и экологии прилегающих территорий.

Данный инцидент подчеркивает важность бдительности общественности и своевременного реагирования властей на экологические угрозы, особенно когда речь идет о незаконном складировании опасных отходов вблизи крупных населенных пунктов и стратегических объектов.

Уточнения

Свалки являются признаком несоответствия экологическим стандартам жизнедеятельности городов и других населенных территорий, поскольку в настоящее время промышленность и жилые массивы производят большое количество отходов, которые невозможно бесследно переработать по причинам технологического и экономического характера. Заброшенные, неправильно спроектированные и плохо управляемые свалки могут стать угрозой для окружающей среды: летящий во все стороны мусор, различные вредители и паразиты и, наконец, сточные воды. Ещё одной распространенной проблемой свалок является свалочный газ (имеющий в своем составе метан и углекислый газ), выделяющийся в результате анаэробного разложения органических отходов. Газ источает зловонный запах, уничтожает всю растительность на поверхности и способствует образованию парникового эффекта. Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют собой угрозу для окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и другие водоёмы.