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Косолапый на трассе: водители устроили "пробку" ради медвежонка

Водители устроили "пробку" на трассе М-11 под Тверью ради спасения медвежонка
1:05
Происшествия

На трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, образовалась необычная пробка. Водителям пришлось притормозить из-за медвежонка, который неожиданно вышел на дорогу. Камеры наблюдения зафиксировали, как косолапый, найдя дыру в заборе, вышел на трассу на 278-м километре. Это произошло в Тверской области. 

Водители устроили "пробку" на трассе М-11 под Тверью ради спасения медвежонка
Фото: commons.wikimedia.org by Valentina Filippova, CC BY-SA 4.0

Водители сразу снизили скорость, чтобы животное могло безопасно покинуть проезжую часть. Медвежонок возглавил импровизированную "колонну" автомобилей и, спустя четыре километра, на 282-м километре, покинул дорогу.

Операторы центра управления дорожным движением (ЦУДД) вызвали аварийного комиссара для оказания помощи медвежонку. Однако их вмешательство не потребовалось, так как зверёк сам нашел другой выход и благополучно скрылся в лесу. Спустя некоторое время место, через которое медвежонок проник на дорогу, было обнаружено и быстро закрыто рабочими, чтобы предотвратить повторные инциденты.

Уточнения

Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург М-11 «Нева» (федеральная автомобильная дорога М11) — скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Полностью открыта для движения 16 июля 2024 года. На большинстве участков за проезд взимается плата.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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