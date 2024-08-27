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В Красноярском крае МЧС назвали неожиданную причину поломки колеса обозрения

Белки могли стать причиной поломки колеса обозрения в Железногорске
1:21
Происшествия

Вечером 25 августа в Железногорске Красноярского края произошло короткое замыкание на колесе обозрения, расположенном в ПКиО им. Кирова. Причиной инцидента стали местные белки, рассказал prmira.ru очевидец происшествия Андрей Сенченко.

Белки могли стать причиной поломки колеса обозрения в Железногорске
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По словам мужчины, во время движения из мотора колеса пошёл дым. Он предположил, что причиной неполадок стал перегрев тормозных колодок. Аттракцион ломается уже не первый раз, отметил Сенченко.

"Когда колесо обозрения начало дымиться, людей на аттракционе уже не было. Приехали пожарные что-то там из огнетушителей попшикали и уехали, — рассказал он.

В МЧС Железногорска причиной неполадок назвали задымление центрального подшипника, причиной которого стали белки.

"Предположительно, в механизм попали шишки и ветки, из-за чего воспламенилось масло в механизме", — сказали в МЧС.

Жители Железногорска в соцсетях выразили мнение, что из-за случившегося колесо обозрения закроют.

"Давно не катались, все с духом собирались… Хотели прокатиться недавно… Теперь отшибло ещё лет на 10", — написал один из комментаторов.

Администрация парка пока не прокомментировала произошедшее.

Уточнения

Железногорск — город в Красноярском крае.

Колесо́ обозре́ния (колесо Ферриса) — механический аттракцион в виде большого вертикально установленного колеса, к ободу которого прикреплены кабинки для пассажиров. Колёса обозрения есть во многих парках развлечений и других местах.

Коро́ткое замыка́ние (КЗ; на сленге электриков — коза, коротыш) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов. Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.

Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих. Кроме собственно рода Sciurus, белками называют ещё целый ряд представителей семейства беличьих из родов красные белки (Tamiasciurus), пальмовые белки (Funambulus) и многих других. Что касается собственно рода Sciurus, то он объединяет в себя около 30 видов, распространённых в Европе, Северной и Южной Америке и в умеренном поясе Азии.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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